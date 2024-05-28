«إحنا يتخاف مننا».. كيف ساهمت الأغاني الشعبية في نجاح سلسلة «ولاد رزق»؟

الأغاني واحدة من العلامات التي ميزت سلسلة أفلام «ولاد رزق»، في نسختين بإمضاء المُخرج طارق العريان، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر انطلاق الجزء الثالث في دور العرض خلال الأيّام المُقبلة.

أغنية الجزء الثالث من «ولاد رزق»

وأعلنت الصفحة الرسمية للفيلم عبر «إنستجرام» أغنية الجزء الثالث، التي تقول كلماتها التي حملت الطابع الشعبي: «ميتخافش علينا، علشان إحنا بيتخاف مننا، هنا أو هنا دور مش هتلاقي زينا»، وكتبت صفحة «ولاد رزق» في تدوينة: «جاهزين لأغاني ولاد رزق 3»، فيما يبدو أنّ هذه النسخة من الفيلم ستقدم أكثر من أغنية.

وكانت أغنية الجزء الأول هي «السبقانة كسبانة»، التي قدمها فريق «الدخلاوية» والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وحصدت نحو 100 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

أمّا أغنية الجزء الثاني فكانت الدويتو الذي قدمته أصالة مع محمود العسيلي، وهي أغنية «لما تقول ياعوم»، وأيضًا حققت نجاحًا كبيرًا وحققت نحو 14 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».