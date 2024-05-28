7 نصائح للحفاظ على سلامة المروحة في فصل الصيف.. تجنب تشغيلها باستمرار

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد الاعتماد على استخدام المراوح لتوفير التهوية والراحة في المنزل وترطيب الجو، ولكن لكثرة الاستخدام قد تتعرض للتلف، مما يشكل خطرًا على سلامة المستخدمين أو على الأقل انعدام الاستفادة منها؛ لذا نستعرض بعض النصائح يمكن من خلالها الحفاظ على سلامة المروحة.

الحفاظ على سلامة المروحة

وبحسب ما ورد على موقع «genhvac» المتخصص في صيانة الأجهزة الكهربائية، فإنه يمكن الحفاظ على سلامة المروحة وحمايتها من التلف، من خلال اتباع النصائح التالية:

7 نصائح للحفاظ على سلامة المروحة في فصل الصيف

1- تنظيف المروحة بانتظام:

أوقف تشغيل المروحة وفصلها عن مصدر الطاقة.

استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلًا لتنظيف شفرات المروحة والغلاف الخارجي.

تأكد من إزالة أي غبار أو تراكمات أخرى.

تجنب استخدام الماء أو المنظفات القاسية، لأنها قد تتلف المكونات الإلكترونية.

2- تأكد من تشحيم المروحة:

إذا كانت المروحة تحتوي على محامل زيتية، فقم بإضافة بضع قطرات من زيت التشحيم المناسب كل بضعة أشهر.

اتبع التعليمات الموجودة في دليل المالك لمعرفة نوع زيت التشحيم المناسب وكمية الزيت المطلوبة.

3- فحص الشفرات والغلاف:

تأكد من عدم وجود أي تشققات أو تلف في شفرات المروحة أو الغلاف الخارجي.

إذا لاحظت أي تلف، فقم باستبدال المروحة بأخرى جديدة.

4- عدم ترك المروحة تعمل بدون مراقبة:

قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك أو حدوث ماس كهربائي.

تأكد من إيقاف تشغيل المروحة عند مغادرة الغرفة أو عند النوم.

البعد عن البيئة الرطبة

5- عدم استخدام المروحة في بيئات رطبة:

قد يؤدي ذلك إلى تآكل المكونات المعدنية وتلف المكونات الإلكترونية.

استخدم المراوح المخصصة للحمامات أو الأماكن الرطبة.

6- عدم تعليق أي شيء على شفرات المروحة:

قد يؤدي ذلك إلى اختلال توازن المروحة وتلفها.

تأكد من إبقاء المروحة بعيدة عن أي أشياء قد تعلق في شفراتها.

7- الحرص على وجود تهوية كافية: