ماذا يحدث عند تشغيل المروحة والتكييف معا؟.. مفاجأة غير متوقعة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثيرون إلى تشغيل التكييف، لكن هناك مناطق أو زوايا من الغرفة، لا يصل إليها التبريد بشكل كافي، لذا يمكن تشغيل المروحة، لأنها تعمل على توزيع الهواء جيدا، لكن يجب الانتباه لأنها قد تؤدي إلى مشكلة في «السنسور».

يعتقد البعض أن تشغيل المروحة والتكييف معًا عادة خاطئة، لأنها تمنع «المكيف» من عمله بشكل جيد، وقد تؤدي إلى إتلافه، وهي شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح يوسف محمد فني تكييفات، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأمر ليس به ضرر.

ماذا يحدث عند تشغيل التكييف والمروحة معًا؟

ينصح بتشغيل التكييف والمروحة معًا، لأنها تعمل على توزيع الهواء جيدًا وتبريد الغرفة، وخروج أي هواء ساخن، قد يسبب الشعور بـ«الصهد»، لكن يجب الانتباه إذا كانت المروحة سقف أم عمودية، فليس هناك أي ضرر من تشغيلها.

طريقة تشغيل المروحة العمودية مع التكييف

هناك طريقة معينة لتشغيل المروحة العمودية مع التكيف، إذ يجب أن يكون ظهرها في وجه التكييف، حتى تستمد منه الهواء، وتوزعه على المكان بالكامل، أما إذ كانت المروحة في وجه التكييف، ستؤدي إلى الإضرار بـ«سنسور» التكييف وإيقاف تشغيله.

تشغيل المروحة لا يقلل من استهلاك التكييف للكهرباء

أوضح «يوسف»، أن تشغيل المروحة لا يقلل من استهلاك التكييف للكهرباء، هي فقط تعمل على توزيع الهواء بالغرفة، وخروج الهواء الساخن الذي قد يحدث نتيجة تشغيل المروحة فقط.