هند البنا: ضحايا الحروب يعانون من مشكلات نفسية وقلق بسبب أصوات الانفجارات

قالت الدكتورة هند البنا، استشارية الصحة النفسية، إنّ الأطفال اهتموا بالقضية الفلسطينية، وتابعوا أحداثها عن كثب، ولكن هناك جزء كبير منهم تعرض للشعور بعدم الأمان جراء المشاهد المروعة التي شاهدوها خلال الأحداث الدائرة في قطاع غزة، وهناك من عانى من شدة اضطرابات نفسية شديدة.

تأثير الحروب على شخصية الأطفال

وأضافت «البنا»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، الذي يبث عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأطفال الذين عانوا من هذه الاضطرابات تأثرت حياتهم بشدة، سواء الاجتماعية أو الدراسية، وهذا الأمر يتطلب علاجًا نفسيًا ودعمًا أسريًا، حتى يستطيعون الشعور بالطمأنة مرة أخرى، كما أن المجتمع عليه الدور الكبير في توعية الأطفال وتنمية فكرة الانتماء بداخلهم.

وتابعت: «رصدت بنفسي أيضا داخل عيادتي ضحايا الحروب من الأطفال في اليمن والسودان، واكتشفت أنهم يعانون بشكل ضخم من مشكلات نفسية خطيرة، فضلا عن القلق الدائم من الأصوات العالية التي يتعرضون لها، الأمر الذي تسبب لهم في أغلب الأحيان بفقدان الثقة في الأسرة نفسها».