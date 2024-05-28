بريطاني يفاجئ عروسه بهدية غير متوقعة.. ماذا فعل البطريق في حفل الزفاف؟

في منتصف حفل الزفاف وصل ضيف غير متوقع وهو يحمل في رقبته خاتم عقد القران، الأمر الذي أذهل البريطاني «جوي كيلتي» وجميع الحاضرين، في مشهد طريف رصدته الكاميرات وانتشر سريعًا عبر تطبيق «تيك توك»، وعندما سُئل العريس عن سبب تلك المفاجأة، كان رده أكثر غرابة مما حدث.

فكرة إحضار بطريق في الحفل

في عيد الحب الماضي اصطحب خطيبته «كيريليا» إلى حديقة الحيوان في «تشيستر» لإطعام طيور البطريق، وعندما لاحظ سعادتها، أتته الفكرة ليفاجئها في ليلة العمر بالطيور التي أبدت حماسةً كبيرة في اللعب معها وملاطفتها.

وحسب حديثه لصحيفة «Wirral Globe» فإن العريس بدأ في الإعداد لتنفيذ خطته الغريبة قبل شهرين، باحثًا عن شركات متخصصة في تقديم طيور البطريق بحفلات الزفاف، حتى وجد ضالته في شركة تؤجر الحيوانات للأفلام والمناسبات السعيدة، فقرر التواصل معهم لإعداد المفاجأة لعروسه.

مفاجأة غير متوقعة في حفل الزفاف

عندما حان وقت تبادل الخواتم بين الزوجين خلال حفل الزفاف، تظاهر «جوي» بأنه أضاعها وانطلق مع أحد أصدقائه للبحث عنها، وبعد بضع دقائق عاد الاثنان حاملين دلوًا من السمك، ويتبعهما البطريق «ويدجت»، وسط ذهول الحاضرين بالمفاجأة الساحرة، وهم يشاهدون البطريق يتقدم بخطواتٍ مضحكة وحلقة مربوطة حول رقبته يتدلى منها خاتم الزفاف.

ويضيف العريس: «كانت ردود أفعال الجميع مذهلة خاصةً أفراد العائلة، وكانت دموع السعادة في عيني زوجتي التي تحب البطاريق بمثابة مكافأة لي، وذكرى جميلة تعيش طوال العمر، وسيتحدث الجميع عنها في المستقبل».

ضيف مميز يلتزم بالمظهر العام للحفل

بالإضافة إلى دوره كحامل خاتم الزفاف، جلس البطريق «ويدجت» على الطاولة، بينما وقع العروسان على وثيقة الزواج، وظهرت ثلاثة بطاريق أخرى بعد الحفل، مما أتاح للضيوف فرصة مداعبة الطيور المائية والتقاط الصور المميزة معها، في أجواء من السعادة والمرح نالت إعجاب الجميع صغارًا وكبارًا بفضل حضور الضيف المميز في الحفل الذي أضفى عليه لون جلده الذي يجمع بين الأسود والأبيض، مظهرًا مشابهًا للحاضرين الذين يرتدون السترات السوداء ومن تحتها قمصانًا بيضاء.