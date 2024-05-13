سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»

قرمشة واللون الذهبي للسمك المقلي، هو أكثر ما يجذب أنظار ربات البيوت، رغبة في الحصول على الوصفة الشهيرة التي تجعله في هذا الشكل الجذاب، لذلك تبحث عن سر قرمشة ولون السمك الذهبي، حتى تقدمه لأولادها وضيوفها في شكل رائع ومذاق شهي.

تحضير تتبيلة السمك المقلي

العديد من المكونات التي تجعل السمك يتميز باللون الذهبي، ومقرمش وفق ما نشره الشيف سعيد الشقيري، عل صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي يعد من أبرزها تحضير التتبيلة أولا وهي عبارة عن:

- 10 فصوص ثوم مفروم.

- 2 معلقة كزبرة ناعمة.

- 2 معلقة كمون.

- معلقة ملح صغيرة.

- معلقة كاري.

- معلقة فلفل أسود صغيرة.

- ليمون أو خل حسب الرغبة.

يتم خلط المكونات جيدًا في إناء صغير، ومن ثم تتبيل السمك بها من خلال الفتحات الصغيرة في البطن ومن الداخل، وبعد الانتهاء منه يجرى وضعه في الدقيق وتقليبه جيدًا حتى تثبت تتبيلة السمك، ومنعها من السقوط، حتى مع دخوله طاسة القلي.

سر القرمشة في التغميسة

بعد الانتهاء من السمك ووضعه في الدقيق، يتم تحضير التتبيلة الأخيرة «التغميسة» للحصول على اللون الذهبي، وهي عبارة عن كوب من الدقيق ووضعه في إناء صغير ومن ثم معلقة كركم، معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناعمة، وأخيرًا إضافة كوب من الماء، وتقليب الخليط جيدًا للحصول على قوام يميل للخفة أكثر.

وفي النهاية يجرى وضع السمك بعد تتبيله ووضعه في الدقيق، داخل «التغميسة» ومن ثم إدخاله في الزيت على درجة حرارة متوسطة حتى لا يحرق، وتقليبه داخل الطاسة كل نصف دقيقة للحصول على اللون الذهبي الذي ترغب به ربات البيوت، وتقديمه للأطفال أو الضيوف.