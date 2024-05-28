هند البنا: الحرب النفسية تأثيرها أقوى من القنابل والصواريخ

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إنّ تأثير الحرب النفسية أقوى من القنابل والصواريخ.

الحرب النفسية

وأضافت «البنا» خلال حوارها برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الحرب النفسية والرهيب الذي يحدث يسبب توترات كبيرة جدًا للمتلقي».

كما أوضحت أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يزيد من ارتباطهم بها، متابعة: «هو يهرب من الموت في هذه اللحظة إنما فكرة إنه يعود لأرضه موجودة، لا أعتقد أن الفكرة بالنسبة للفلسطيني ستكون الهرب من المنطقة إلى الأبد، لكن بعدما تنتهي المعركة هو عاوز يرجع تاني لمكانه».

وأكدت أن رغبة المواطن الفلسطيني في العودة إلى أرضه، مدفوعة بالانتماء وحبه للمكان.

التأثيرات النفسية للحرب على الأطفال

وأفادت بأن التأثيرات النفسية للحرب على الأطفال، يمكن رصدها بسماع كلام الأطفال الفلسطينيين عبر الفيديوهات.

وتابعت: «تجد الطفل الفلسطيني يقول أنا نفسي أعيش مش أكثر، وتظهر عليهم مشاعر الخوف والفقد ويشعرون إن مفيش حياة أصلا».

وأكدت أن هذه المشاعر صعبة جدًا على الأطفال، واستمرار ذلك لفترة طويلة يسبب العديد من الاضطرابات: «هناك تحذيرات من أن الأحداث المشتعلة في غزة الآن تخرج أطفال منتقمين».

واختتمت: «المنطقة هنا مشتعلة جدًا نفسيًا واجتماعيًا يتطلع جيل رغبته الشديدة هي الانتقام والثأر لأهله وبلده ووطنه، الاعتياد يولد رغبة أكبر في الانتقام وهذا هو الخطر الأكبر، ممكن دي تكون بؤرة إرهابية فيما بعد».