استشاري صحة نفسية: نتنياهو شخص «مرتبك ووحشي»

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إنّها ترى بنيامين نتنياهو شخصا مرتبكا لا يستمد قوته من إلا من الناس حوله.

أضافت «البنا»، خلال حوارها ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «هو يحاول يرضي الشعب الإسرائيلي»، مؤكدة أن نتنياهو شخص وحشي.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية، أنّ الإسرائيليين الذين يرتكبون المذابح في غزة لديهم أزمات نفسية، متابعة: «لكن بتكون عنده صفات السيكوباتي الشخص الذي يعاني من العدائية طوال الوقت مع من حوله».

التأثيرات النفسية للحروب

وأكدت أن هناك دراسات أجريت عن التأثيرات النفسية للحروب، توصلت إلى أن 22% من الناس الذين يعيشون فترات صراع وحروب، يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر.

وواصلت: «تلك الاضطرابات النفسية قد تستمر من 3 أشهر، وحتى 3 سنوات ولا تقف عند مرحلة معينة».

وتابعت: «أعراض ذلك الاكتئاب والخوف الشديد تصل إلى الأفكار الانتحارية والقلق الزائد طوال الوقت وفقدان الأمان، لأن الحرب مبنية على فكرة عدم الأمان وطوال الوقت يعيش الناس في قلق وتوتر».