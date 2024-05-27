5 نصائح مهمة قبل شراء الأضحية.. طريقة سهلة لمعرفة السن المحدد

يستعد المسلمون خلال هذه الفترة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشراء الأضحية من الحيوانات المُناسبة لهم حسب سعرها ونوعها، ويعد عمر الأضحية من أهم الشروط المطلوب توافرها في الأضحية لتكون صحيحة وكاملة الأجر.

العمر المحدد للأضحية

وخلال التقرير التالي نوضح السن المُحدد للأضحية، وفقا لما حددته مديرية الطب البيطري، وهو كالتالي:

- الجمل: 5 سنوات.

- الأبقار والجاموس: سنتان.

- الماعز: سنة واحدة.

- الضأن: 6 أشهر كحد أدنى.

5 نصائح مهمة قبل شراء الأضحية

ونصحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة باتباع الإرشادات التالية قبل شراء الأضحية:

- يجب شراء الأضحية قبل الذبح بعدة أيام وتغذيتها جيدا.

- يجب تصويم الأضحية قبل الذبح عن العلف لمدة يوم وعن الماء لمدة 3 ساعات.

- عدم ذبح الحيوان وهو «محموم»، أي درجة حراراته مٌرتفعة.

- يجب سن السكين جيدا والتكبير قبل الذبح وعدم قطع الحبل الشوكي عند الذبح.

- بعد الذبح تحفظ اللحوم في الثلاجة لمدة يوم لتقليل العد البكتيري وسهولة هضم اللحوم وامتصاصها.

علامات يعرف من خلالها صلاحية الحيوان للأضحية

ويلعب سن الأضحية دورًا كبيرًا في كفاءتها وجودة لحُومها، ويفضل اختيار السن المناسب بحيث لا تكون صغيرة أو كبيرة، كما يُساهم السن في احتساب أجر الأضحية، فذبح الحيوان الصغيرة لا يحتسب أضحية.

- يولد الحيوان بالأسنان اللبنية وتكتمل مع مرور الوقت 8 أسنان بالفك السفلي، بينما الفك العلوي لا توجد به أسنان dental pad.

- يتغير كل سنتين مع بعضهما وهو ما يوضح معنى «كاسر جوز»، وتتحول الأسنان اللبنية إلى أسنان مُستديمة عند عمر معين يختلف من حيوان لآخر.

- يمكن معرفة الأسنان اللبنية بأن تكون رفيعة من أسفل وذات عنق، أمًا الأسنان المُستديمة تكون أعرض وليس لها عنق، ومن خلالها يُمكن معرفة عدد الأسنان التي غيرها الحيوان من: «الجديان والماعز والأبقار والجاموس والجمال»، التي لابد أن تكون «كاسرة» حتى تستوفٍ شروط الأضحية.

وأوضحت مديرية الطب البيطري استثناء الخرفان وإن كان الأفضل والأولى فيها أن تكون «كاسرة جوز»، لأنها في حالة وصولها 300 كيلو ولم تكن «كاسرة جوز» لا تصلح للأضحية.

كيف يمكن معرفة عمر الأضحية؟

وكشف جهاز حماية المستهلك، عددًا من العلامات التي يُمكن من خلالها معرفة عمر الأضحية، وهي كالتالي:

- يكون عمر الخروف عامين إذا استبدل زوجين من أسنانه، ووجود أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي.

- يكون عمر الخروف 3 سنوات إذا استبدل 3 أسنان صغيرة، وظهر بدلاً منها أسنان طويلة.

- يكون عمر الخروف أكثر من 4 سنوات إذا كان الخروف قد استبدل جميع أسنانه بأسنان طويلة.