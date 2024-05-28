فيلم السرب يواصل صعوده في شباك التذاكر.. حقق 36 مليون جنيه

يواصل فيلم السرب تحقيق إيرادات في شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي، محافظا بصدارة قائمة الإيرادات، وحقق الفيلم عن أمس الاثنين في السينمات إيرادات وصلت لـ441 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

قاربت الإيرادات الكلية لـ فيلم السرب على تجاوز حاجز الـ 36 مليون جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم منذ بداية الأسبوع الرابع حتى الآن 3.9 مليون جنيه، بينما حقق على مدار الثلاث أسابيع الماضية بلغت 31.8 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 35.7 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم السرب

نجح فيلم السرب في أن يحقق حالة من النجاح على المستويين الجماهيري في شباك التذاكر والمستوى النقدي، منذ طرحه في دور العرض السينمائي، ويوثق الفيلم العملية العسكرية للقوات الجوية المصرية التي قامت بها ضد معاقل الإرهاب في ليبيا عام 2015، وهو من كتابة عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويجمع في بطولته كلا من أحمد السقا، محمد ممدوح وشريف منير بالإضافة إلى دياب.