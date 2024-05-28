تصيب بحروق الشمس.. تحذير من ظاهرة تحجب سماء مصر اليوم

رغم انكسار الموجة الحارة، وبداية تحسن الحالة الجوية، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من ظاهرة الغطاء السحابي التي تؤثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتحجب الشمس نسبيًا، ومع اختفاء الشمس يقلل البعض من خطورتها، لكن بعض الأشعة تتسلل من السحب وتصيبهم بحروق خطيرة، فماذا يحدث؟.

خطورة الظاهرة الجوية على الجلد

موقع مركز البيانات والتطبيقات الاجتماعية «sedac»، ذكر أن الغطاء السحابي الذي يراه البعض ظاهرة جوية تلطف الأجواء، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية، إذ أن السماء الملبدة بالغيوم بالكامل تؤدي إلى انخفاض في الأشعة فوق البنفسجية السطحية، لكن أحد أنواعها يتسلل إلى الأرض بشكل كبير وهي «UV-B» أو الأشعة البنفسجية قصيرة المدى التي تؤثر على الجلد بشكل سلبي يصل إلى تدمير الألياف الرقيقة الموجودة في الطبقات الأولى منه، مما يؤدي إلى إصابته بالشيخوخة المبكرة، وتدمر الأشعة الطويلة والقصيرة فيتامين أ في الجلد، بحسب تصريحات الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن».

توفر ظاهرة الغطاء السحابي حماية قليلة من الشمس في يوم غائم مقارنة باليوم الصافي، لكنها تجعل البعض يتوقف عن استخدام الـ«صن بلوك»، لذا ينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بحروق شمس خطيرة، وتزيد خطورتها بالنسبة للأشخاص المتواجدين على الشاطئ، يمكن أن يصل الأمر للإصابة بسرطان الجلد.

غطاء سحابي على مناطق متفرقة

ويشير الغطاء السحابي الذي أعلنت عنه الهيئة الرسمية للأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، إلى جزء السماء الذي تغطيه السحب المرئية، وينقسم لكلي وجزئي بحسب كمية السحب المنتشرة في السماء، وتختلف أسمائه على سبيل المثال، السديم أو الضباب أو الدخان، ويعود ذلك لتقدير كمية السحب في الجزء المرئي.