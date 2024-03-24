«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وتحذّر من غطاء سحابي كثيف

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة الأجواء الشتوية ثالث أيام فصل الربيع، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى انتشار غطاء من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية، يحجب أشعة الشمس، بدءا من شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة، تمتد إلى القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم على 25 محافظة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى سقوط الأمطار اليوم على أكثر من 25 محافظة وتشمل «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، القاهرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، المنيا، بني سويف، المنوفية، أسيوط، بني سويف، المنيا ، البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، جبال البحر الأحمر»، حيث نسبة الأمطار بين 40 لـ30% بين متوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانا.

نشاط للرياح

وتشهد المحافظات مع ثالث أيام فصل الربيع، نشاط للرياح على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وشمال الدلتا، ومدن القناة وسيناء وجبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد بسرعات تتراوح بين 35 إلى 40 كيلومترا في الساعة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المدن الجديدة والطرق المفتوحة والسريعة والصحراوية.