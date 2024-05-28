عودة حركة الخط الأول للمترو «المرج - حلوان» بعد عطل في بعض المحطات

انتظمت حركة مترو الخط الأول «المرج الجديدة - حلوان» منذ قليل، بعد أن تعطلت في بعض محطات الخط ومنها سراي القبة، وفق مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لـ«الوطن».

وفي سياق منفصل، سبق وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق بدء التشغيل التجريبي لـ5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، وهي «جامعة القاهرة وبولاق الدكرور والتوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية».

مراحل الخط الثالث للمترو

وأكدت الهيئة أنّه بتشغيل المحطات تجريبيا جرى الانتهاء من تشغيل جميع مراحل الخط الثالث للمترو، ويمكن للراكب أن يستقل القطار من محطة جامعة القاهرة حتى عدلي منصور مباشرة، مرورا بمحطات العباسية والأهرام والجيش.

وأوضحت الهيئة، أنّ المحطات الجديدة تقدم خدمات شبيهة بالخدمات التي تقدمها المحطات الأخرى، وجرى تزويدها بماكينات صرف تذاكر إلكترونية وراعت جميع الفئات خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.