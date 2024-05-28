أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 28-5-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في الأسواق نحو 93 جنيها تسليم أرض المزرعة، وفق ما ذكرته بورصة الدواجن اليوم، حيث يصل الكيلو للمستهلك النهائي في حدود 103 جنيهات حسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وبحسب بورصة الدواجن فإنّ سعر كيلو الفراخ الساسو سجل نحو 105 جنيهات من أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود 110 جنيهات حتى 115 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء نحو 85 جنيها تسليم أرض المزرعة.

اسعار الكتاكيت اليوم

ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء استقرارها، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يومين نحو 28 جنيها، فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يومين نحو 19 جنيها.

توقعات بتراجع أسعار الدواجن قريبا

من جانبها، كشفت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن توقعاتها لأسعار الدواجن في الفترة المقبلة، حيث قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن ستتراجع بالتزامن مع دخول عيد الأضحى المبارك.