أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-5-2024.. اعرف الكيلو بكام

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-5-2024، استقرارا ملحوظا، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سجل كيلو سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة 91 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه.

أسعار الدواجن الأمهات

وبحسب بورصة الدواجن، سجل سعر الأمهات البيضاء 85 جنيها للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو 100 جنيه للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و115 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي والبط

- سعر كيلو البط البلدي 125 جنيها.

- سجّل كيلو سعر صدور الدجاج نحو 140 جنيها.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 112 جنيها.

- سعر الرومي سجل نحو 195 جنيها للكيلو.

- أجنحة الرومي سجلت 144 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيها، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 85 و110 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.