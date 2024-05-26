عاجل.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد.. «اعرف الكيلو بكام»

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-5-2024، انخفاضا عن الأمس بواقع 7 جنيهات، حيث بلغت نحو 91 جنيها أرض المزرعة، وفقا لآخر تحديث معلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-5-2024، وفقا للمعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- الرومي نحو 190 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 144 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 91 جنيهًا في المزرعة و100 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 195 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 جنيهًا و19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و16 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 115 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 112 جنيهًا.