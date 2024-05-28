مصر تشارك الأردن تجربتها الرائدة في إنشاء المدن الذكية وإسكان محدودي الدخل

عقدت قيادات وزارة الإسكان المصرية لقاءً افتراضيًا مع نظرائهم من الأردن لعرض التجربة المصرية المميزة في إنشاء المدن الجديدة الذكية، وبرنامج سكن لكل المصريين لمحاور محدودي ومتوسطي الدخل، وتجربة العمران الأخضر.

خبراء الإسكان المصري يعرضون على نظرائهم الأردنيين نموذجًا فريدًا لإنشاء مدن ذكية

وشمل اللقاء عرضا مفصلا للتجربة المصرية في مجال إنشاء المدن الجديدة الذكية، مع تسليط الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع، واستعراض العوامل التي ساهمت في نجاح هذه المشاريع، ومشاركة الخبرات المصرية في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على برنامج سكن لكل المصريين الذي حقق نجاحًا هائلاً في توفير مساكن كريمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتبادل الأفكار والخبرات في مجال العمران الأخضر مع التركيز على مبادرات مصر لتعزيز الاستدامة البيئية في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وأثنى المشاركون من الأردن على النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر ووصفوا التجربة المصرية بأنها غنية وملهمة، ورغبة مصر في مشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة للتعزيز من التعاون العربي في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.

واتفق الجانبان على تعزيز مجالات التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات وعقد المزيد من اللقاءات والفعاليات المشتركة، والبحث عن فرص جديدة للتعاون في مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي تفيد البلدين الشقيقين.