رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يوجه بسرعة الانتهاء من جميع مشروعات الإسكان

وجّه المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات التنموية بالمدينة بدفع الأعمال، وسرعة الانتهاء من جميع مشروعات الإسكان والمرافق في أقرب وقت ممكن وبكفاءة وجودة عالية، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات والإشغالات

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» ضرورة الالتزام بمعدل الأداء والخطة الزمنية لاستلام المشروعات، بهدف سرعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والارتقاء بالمدنية.

مشروع الإسكان الاجتماعي

وأضاف «عبد الرشيد»، أنه يجري تفقد أعمال الطرق وتنسيق الموقع، بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، بالمرحلة الثانية بإجمالي 196 عمارة، والتي تضم 4704 وحدة سكنية، وجار تنسيق أعمال الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع، وذلك بخلاف تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع المميز، والجاري تنفيذه بإجمالي 2208 وحدات سكنية.

الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات السكنية

وأكّد رئيس جهاز المدينة، أهمية تنفيذ هذه الوحدات بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات، لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات ومرافق بأعلى جودة ممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تفقد موقف تنفيذ الوحدات برفقة قيادات الجهاز، ومسؤولي المشروع من الشركات المنفذة للأعمال.

وأشار إلى أنّ إجمالي عدد عمارات المشروع يبلغ 92 عمارة، تضم 2208 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ بلغت نحو 88%، وجار تنفيذ أعمال المرافق تمهيدًا لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من العمارات خلال يونيه المقبل.

حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات

وأعلن الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز طبي لخدمة المستفيدين بوحدات مشروعات «سكن مصر وزهرة العاصمة» لسكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة الأولى بالامتداد الشرقي للمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي سعيًا من جهاز المدينة لتوفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات.

وشدد على سرعة البدء في تشغيل المركز الطبي لخدمة السكان، والقضاء على أي مخالفات بالمدينة للتيسير على المواطنين خلال فصل الصيف وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى توجيه عدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات واللافتات الإعلانية بجميع أحياء المدينة.