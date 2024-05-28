«الإسكان»: 550 مليون دولار تمويل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى الريفية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى متابعة المناقشات الحالية بين قطاع المرافق بالوزارة ومسئولي البنك حول فرص التعاون المستقبلية.

تعاون وزارة الإسكان مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي

واستقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة رغبة البنك في التعاون مع قطاع المرافق في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعتمد على آلية التمويل القائم على النتائج، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية «SRSSP» بقيمة 550 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي «WB»، تحت إدارة ومتابعة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، كأول برنامج تم تنفيذه في قطاع المرافق بالوزارة يعتمد على آلية التمويل مقابل النتائج.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أن ذلك النجاح قد ساهم أيضاً في ثقة البنك الدولي «WB»، والبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية «AIIB»، على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة تمويل إضافي 600 مليون دولار جارى تنفيذها بنفس الآليات، وموضحاً أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU» تقوم أيضاً بإدارة ومتابعة تنفيذ برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، والممول من بنك التنمية الأفريقي وصندوق إفريقيا تنمو معاً.

تحقيق مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية

جدير بالذكر أنه، تم الانتهاء من تحقيق كافة مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية «SRSSP» قبل تاريخ الإغلاق، متضمنةً تنفيذ أعمال صرف صحي متكامل، لتشمل أكثر من 167 ألف وصلة صرف صحي منزلية من خلال خدمة 124 منطقة ريفية «54 قرية و70 تابعا»، كما تشمل الأعمال تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، وتم الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع، وتضمن المشروع تنفيذ برامج بناء قدرات وكفاءات شبابية لمختلف الإدارات الفنية والتعاقدية والمالية والتشغيلية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي داخل البرنامج وخارجه.