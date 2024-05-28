أعلنت مديرية التربية التعليم في سوهاج، تحديد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، لعرضها عليه بعد الانتهاء من علمية التصحيح والمراجعة، وجمع الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج

وأكدت مديرية التربية التعليم بسوهاج، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى صفحة المديرية، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع المديرية من هنا

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

- ادخال اسم الطالب

- إدخال رقم الجلوس

- الضغط على استعلام

- تظهر النتيجة فور الإعلان عنها

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج يوم السبت 18 مايو، واستمرت لمدة أسبوع، وأدى بها الطلاب الامتحانات داخل 463 لجنة، تم تخصيصها لاستقبال 81 ألف طالب داخل 11 إدارة تعليمية بسوهاج في مختلف القطاعات سواء الشمال أو الوسط أو الجنوب.