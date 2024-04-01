بعد أزمة رمضان صبحي.. طبيب يفجر مفاجأة بشأن تناول المنشطات

حالة كبيرة من الجدال الكبيرة شهدتها أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وإعلان جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن تحليل عينته أثبت تعاطيه المنشطات، في حين نفى مسؤولو ناديه تلك الاتهامات، في تصريحات صحفية، مؤكدين أن تلك التصريحات مغلوطة، وأن التقرير لم ترد فيه أي جملة تدين اللاعب، وأن تقرير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أشار إلى فساد العينة، وأن إدارة بيراميدز بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة رئيس الجبلاية.

وسلطت أزمة رمضان صبحي، الضوء مجددا على قضية المنشطات، إذ أحيانا ما يقع بعض الرياضيين في فخ تناولها، اعتقادا بأنها تساعدهم على تقديم أداء أقوى، لكن ما يحدث عكس ذلك، إذ أن لها آثارا جانبية خطيرة وتدمر الصحة، وقد يصل الحال إلى الوفاة، لذا يحظر تناولها تمامًا.

يقول الدكتور أحمد الوكيل استشاري أمراض القلب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المنشطات من العادات الخاطئة، التي يرتكبها بعض الرياضيين، لأنها تؤثر بالسلب على الصحة، على عكس ما يعتقدون، بل قد يصل الأمر إلى توقف القلب عن النبض، وبالتالي الوفاة.

لماذا يتناول بعض الرياضيين المنشطات؟

السبب الأساسي في تناول الرياضيون للمنشطات، الرغبة في عدم الشعور بالتعب أو الإرهاق أثناء اللعب، ويعتبر لاعبي كمال الأجسام، هم الأكثر إقبالًا عليها، لأنهم يؤدون مجهود بدني كبير للغاية، لذا فإن المنشطات تساعد في زيادة كفاءة العضلات، وتستخدم لتعزيز الأداء الرياضي، ومن جهة أخرى تدمر الصحة تمامًا، وتجعل الشخص غير قادرًا على استكمال حياته بشكل طبيعي، وفقًا لـ«الوكيل».

المنشطات تدمر أجهزة الجسم

تدمر المنشطات أجهزة الجسم خاصة القلب والكلى، والتأثيرالسلبي على معدل حرق السكريات التي يتناولها الشخص، وبالتالي فهي تعتبر مدمرة للصحة، وممنوع تمامًا من الحصول عليها.

وبحسب «الوكيل» فإن الإفراط في تناول المنشطات، يعتبر نوعًا من الإدمان، لا يمكن التخلص منه بسهولة، لذا يجب الخضوع للكشف، وتناول بروتوكول معين، للامتناع عن هذه السموم، التي تدمر صحة الجسم، وتنتهي بوفاته.