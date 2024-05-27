كواليس جديدة في أزمة رمضان صبحي.. ومدة إيقافه: عاجل

لا يزال الجدل قائمًا حول أزمة رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعد إعلان تعرضه للإيقاف بسبب المنشطات، وهي الأزمة التي طاردته منذ شهر مارس الماضي، بعدما كشف جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان علام أعلن أن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، قررت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية العينة، قبل أن تتصاعد الأزمة، ويعلن نادي بيراميدز مقاضاة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة أنه لم يجر ذكر إيجابية العينة، بحسب ما جرى وصفه.

بيراميدز يتلقى خطابًا من مكافحة المنشطات بإيقاف رمضان صبحي

وأصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بيانا رسميا، تعليقا على هذه الأنباء، مؤكدا أنه لا يجوز إصدار بيانات خاطئة أو باسم المنظمة، وأنّهم أصحاب الحق الوحيد، لتتصاعد الخلافات بين بيراميدز وجمال علام، وسط اتهامات لرئيس الاتحاد بالتعدي على خصوصية اللاعب واتهامه، قبل أن يرد رئيس الاتحاد بأنه سيوقف الرد.

وأعلن نادي بيراميدز، إيقاف رمضان صبحي، وذلك عبر مصدر رسمي داخل النادي، بعد وصول خطاب رسمي من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو» بهذا الشأن، لحين انعقاد جلسة الاستماع مع اللاعب حتى يوم 6 يونيو المقبل.

مدة إيقاف رمضان صبحي المتوقعة

وكشف مصدر لـ«الوطن سبورت»، أنه إذا ثبت إفساد العينة الأولى عمدًا من جانب اللاعب، فإن مدة إيقافه ستتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات».

استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر

واستبعد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، رمضان صبحي من معسكر منتخب مصر، في شهر يونيو المقبل، بعد الكشف عن إيقافه، بالإضافة إلى غيابه عن قائمة فريقه في مباراة اليوم ضد الجونة.