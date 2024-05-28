«صحة الشرقية» توضح كيفية التعامل مع الإصابة الطارئة بضربات الشمس في الصيف

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية نشرة توعوية عن كيفية التعامل مع حالات ضربة الشمس في الطوارئ، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى ضرورة الانتباه للنصائح التالية للحفاظ على السوائل في الجسم مع دخول فصل الصيف.

نشرة توعوية عن كيفية التعامل مع حالات ضربة الشمس في الطوارئ

- إعطاء السوائل عن طريق الفم إن أمكن أو الوريدية مثل محلول

- الملح المتعادل لإعادة ترطيب المريض المصاب بضربة الشمس ولكن يجب تجنب الإفراط

- خافضات الحرارة غير مفيدة ويمكن أن تكون ضارة للكبد.

- الأدوية المستخدمة: الحالة المريض هي التي تحدد الأدوية

بيكربونات الصوديوم

يستخدم بيكربونات الصوديوم في زيادة قُلوية البول لمنع الفشل الكلوي الحاد وعلاج حموضة الدم .

يمكن إعطاؤه عن طريق حقنة وريدية سريعة بولس أو عن طريق التسريب الوريدي المستمر.

يجب أن يكون المحلول الذي يُضاف إليه بيكربونات الصوديوم قليل التوتر hypotonic

البنزوديازيبين: هي أدوية آمنة وفعالة في السيطرة على حالات الإثارة والتشنجات والارتعاش

مدرات البول الأسموزية «مانيتول»

المانيتول هو الدواء المفضل لإدرار البول بشكل كبير في مرضى انحلال العضلات بسبب

عدد من التأثيرات المفيدة على الكلى، بما في ذلك التأثير المضاد للأكسدة.

منشطات مستقبلات الأدرينالين: يعمل على توسيع الأوعية الدموية وزيادة قوة عضلة القلب زيادة الانقباض

ويتم استخدامه في حالة انخفاض الضغط الشديد فقط.