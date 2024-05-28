«النقل» و«البترول» يتعاونان لبحث عدد من المشروعات المشتركة

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، في إطار التنسيق المشترك بين الجانبين لدعم الموضوعات المشتركة بينهما.

محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصب السائل

واستعرض وزير النقل الجهود المشتركة بين الوزارتين في دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، وعرض فريقا العمل من الوزارتين الخطوات الجارية لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، وتطوير الإنتاج المستقبلي بمجمعات ومصانع البتروكيماويات بالإسكندرية، واستدامة تأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة.

الوصول إلى محطة السادات بالخط الأول للقطار الكهربائي

وأشار كامل الوزير إلى التنسيق بين الوزارتين بشان ممرات الوصول إلى محطة السادات بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع في حرم سوميد، نظرا لأهمية شبكة القطار الكهربائى السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، لأنها تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، والمناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير.

تعاون بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأكد وزير النقل إلى تطرق المناقشات إلى التعاون المشترك لدعم عمل الوحدات البحرية بأعمال التكريك بميناء دمياط والترتيبات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، وآخر المستجدات الخاصة بشأن توقيع بروتوكول بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستغلال الرصيف الخاص بشركة مصر للبترول ورصيف الشركة الدولية للزيوت استغلالاً مشتركاً بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة مصر للبترول.