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مصدر بـ«البترول» يعلن عن اكتشاف جديد في الصحراء الشرقية

كتب:

مارينا رؤوف
01:55 م | الإثنين 27 مايو 2024
بئر بترول

بئر بترول

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنّ مصر حققت كشفا بتروليا جديدا للزيت الخام، حققته شركة بتروجلف بالتعاون مع شركة جنوب الوادي القابضة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن الكشف البترولي الجديد في منطقة شمال جيوم الشمالي من البئر الاستكشافي 13-GNN بمعدل 2000 برميل زيت يوميًا بمنطقة خليج السويس في الصحراء الشرقية.

وأشار إلى أنّ هذه الاكتشافات تكون بمعدلات إنتاج متوسطة وليست تجارية، لكنها تسهم في مواجهة التناقص الطبيعي لآبار البترول، موضحا أنه تم حفر البئر بجهاز الحفر شيلف 141 التابع لشركة اديس علي عمق 10 آلاف قدم باستثمارات 10 ملايين دولار وتستعد الشركة حاليا لحفر البئر الاستكشافي الثاني 14-GNN.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.