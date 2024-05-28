بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. صرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى خلال أيام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة حول موعد صرف منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد إعلان وزارة العمل قرار الوزير حسن شحاتة بالموافقة على استحداث صرف ثلاث منح للعمالة غير المنتظمة، وهي العمالة المحددة من قبل مفتشي وزارة العمل لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، اثنين منها لعيدي الفطر والأضحى، ومنحة أخرى في أعياد الميلاد المجيد مع رأس السنة الميلادية من كل عام.

صرف منحة عيد الأضحى 2024

وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة العمل تستعد حاليا، للبدء في إجراءات صرف منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة في دفاتر مديريات العمل، والمحددة لدى أصحاب العمل.

صرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى 2024

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قيمة منحة عيد الأضحى 500 جنيه، سيجري صرفها للعمالة غير المنتظمة المستحقة، لافتة إلى أن موعد صرف منحة عيد الأضحى 2024، سيكون مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يونيه المقبل، ويستمر الصرف لمدة شهر حتى الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2024، لإتاحة الفرصة لمن لم تسمح له الظروف صرف المنحة قبل إجازة عيد الأضحى.

صرف منحة عيد الأضحى 2024

وأوضحت المصادر، أن وزير العمل وجه مديري مديريات العمل بالمحافظات، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء في صرف منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غيرالمنتظمة، قبل بدء إجازة العيد بوقت كاف، حتى يستطيع العمال المستهدفون شراء كل احتياجاتهم ومستلزماتهم.

جدير بالذكر أنّ وزارة العمل، كانت قد صرفت منحة عيد الفطر الماضي، للعمالة غير المنتظمة وقيمتها 500 جنيه، موضحة أنه بذلك يصل عدد منح العمالة غيرالمنتظمة التي تصرفها وزارة العمل لهذه الفئة سنويا، إلى 5 منح وهي: «منحة عيد العمال في أول مايو، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الفطر، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة أعياد الميلاد».