مترو الأنفاق: عطل الخط الأول بسبب سقوط لوحة إعلانات

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حدوث عطل مفاجئ في محطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في عطل فني بأحد القطارات وتم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة، وفصل التيار الكهربائي من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، وتوقف حركة القطارات في منطقة غمرة فقط لحين رفع اللوحة الإعلانية، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي وانتظام الحركة في المحطات.

الدفع بعدد من القطارات

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ فرق الطوارئ انتقلت على الفور إلى مكان العطل وتم رفع اللوحة الاعلانية وعودة حركة القطارات، وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أي زحام، والتحفظ على اللوحة الإعلانية التي سقطت لحين البحث عن الشركة المسؤولة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.