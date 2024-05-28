«التنمية المحلية» تعلن تفاصيل إقامة 4 مصانع تدوير مخلفات في الدقهلية وكفر الشيخ

تنفذ وزارة التنمية المحلية مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بطاقة 600 طن يوميا في محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ من خلال الشركة العربية البريطانية للديناميكيات بتكلفة 38.8 مليون يورو ضمن خطة أنشطة مشروع كتشنر الممول بقرض من البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو، وذلك في ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة، وانتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتجهيز لمرحلة التنفيذ الفعلي على أرض المحافظات.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة منظومة المخلفات الصلبة

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسرعة تنفيذ الأعمال والمشاريع المستهدفة ضمن المشروع ، استجابة لتكليفات القيادة السياسية بسرعة إنجاز الأعمال المخططة في فترة زمنية وجيزة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة منظومة المخلفات الصلبة.

تفاصيل تصميم المشروعات

وفي سياق متصل، عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماع تنسيقى مع الشركة العربية البريطانية للديناميكيات لمناقشة تفاصيل التصاميم النهائية للمشروع، وذلك بحضور فريق وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، واستشارى متابعة التنفيذ تحالف شركة ليبان كونسلت وريكري وايجيس، لمناقشة تفاصيل التصاميم النهائية للأربع مصانع مصنع تدوير بلقاس بمحافظة الدقهلية، و3 مصانع في محافظة كفر الشيخ وهم مصانع تدوير الحامول، وتدوير كفرالشيخ، وتدوير دسوق، بطاقة 600 طن يوميا لكل مصنع.

الجدير بالذكر أنه بعد تسليم الأرض للمقاول يجري البدء الفوري بعمل جسات التربة لمراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع والبدء في تنفيذ الأعمال، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لمصنع بلقاس 73 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لمصنع الحامول 65 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة الأرض المخصصة لمصنع كفر الشيخ 30 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لمصنع دسوق 60 ألف متر مربع.