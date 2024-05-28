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محافظ القليوبية يشيد بمستوى منتجات 4 مصانع لتعبئة الفواكه والخضراوات المجمدة

كتب:

حسن صالح
12:03 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 4 مصانع لتعبئة وتغليف فواكه مجمدة وخضراوات وعصائر، وإنتاج البيض والتمور بالمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، للوقوف على المستوى العالي للخروج بمنتجات وطنية لتنافس في الأسواق العالمية.

الهجان يشيد بمستوى المنتجات التي تصنعها الشركات  

واستمع الهجان لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع، مشيدا بالمنتجات التي تقوم المصانع بتصنيعها، التي يتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أن المحافظة شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفر صناعة محلية مهمة وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي. 

تأهيل المنطقه الخضراء المحيطة بالمنطقه الاستثمارية

وخلال الجولة، وجه الهجان بتأهيل المنطقه الخضراء المحيطة بالمنطقه الاستثمارية بشكل شامل، بما في ذلك قص الأشجار وزيادة عدد الأشجار بشكل منتظم، والاهتمام بأعمال الصيانة والري لضمان مظهرها الجمالي، كما أكد على منع أي إشغالات للباعة الجائلين بها، والتعامل بحزم مع المخالفين

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