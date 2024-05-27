«شباب القليوبية» تطلق مبادرة «تكنولوجي هات» في 5 مجالات.. رابط التسجيل

تنظم إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «تكنولوجي هات»، للعام الثاني على التوالي لتدريب النشء على مجالات الحاسب الآلي أون لاين، للفئة العمرية من 8 إلى 16 سنة.

وبحسب المديرية، فإن المبادرة تتضمن مجالات «windows»، و«excel»، و«power point»، و«coding»، و«canava»، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتى 1 سبتمبر 2024، على أن يكون التدريب لمده ثلاث أيام أسبوعيا في فترات صباحية ومسائية.

مواكبة التطور التكنولوجي

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تواكب التطور التكنولوجي وتساعد الأجيال الجديدة في مواجهة التحديات والتطوارات السريعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

تقدم خدمات أفضل

وتسعى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم خدمات أفضل للنشء والشباب في العديد المجالات التي تهدف لرفع الوعي الثقافي والتكنولوجي لدى النشء والشباب ، تأكيدا على الدور المجتمعي والتوعوي الذي تلعبه الشباب والرياضة لتأهيل النشء والشباب للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ليس فقط في النواحي الرياضية بل وفي نشر الوعي الثقافي والتوعوي والفني والتكنولوجي.

ويقوم بالتدريب مجموعة من المدربين المتخصصين في مجالات البرمجة والتحول الرقمي ، لتحقيق أقصى استفادة للنشء واستثمار الإجازة الصيفية في التعلم عن بعد «أون لاين»، مما يسهم في تعليم الطفل أهمية استثمار الوقت واستخدام التكنولوجيا في التحصيل الدراسي والاستفادة العلمية، وللراغبين التسجيل عبر اللينك من هنا وذلك للتواصل وشرح آليات التدريب.