تفاصيل مشاركة «القومي لحقوق الإنسان» في اجتماع المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة

شارك وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وعضوية السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس وعضوي المجلس نهاد أبو القمصان وسعيد عبدالحافظ، في الاجتماع السنوى للمؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة.

تحديات حقوق الإنسان في المنطقة

وعلى مدار يومين، ناقش وفد المجلس القومي مع أعضاء التحالف العالمي قضايا حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها في المنطقة العربية والإفريقية، وساهمت رئيسة المجلس بـ7 مداخلات في بنود جدول الأعمال، أهمها التأكيد على أن ما يحدث في فلسطين يخضع لمناقشات التحالف باعتباره ذو صلة بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التحديات المالية التي تواجه المؤسسات الوطنية تتطلب جهودا أكبر للتغلب على هذه المصاعب، كما طالبت خطاب بالعمل على تنفيذ مخرجات ملتقى التحالف 2021-2022.

قاعدة بيانات للتحالف الدولي

كما دعت رئيسة القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة مراجعة التحالف للخطوط الاسترشادية المتعلقة باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة نشر قاعدة البيانات على موقع التحالف الدولي.

ومن ناحية أخرى، شارك السفير محمود كارم في فعاليات الندوة التي ناقشت دور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعرض «كارم» في مداخلاته للتحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية في هذا الإطار، وعرض الممارسات الجيدة التى يقوم بها المجلس القومي في مصر ومعالجة الشكاوى ذات الصلة.