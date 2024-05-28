سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر.. كم يسجل الآن؟

شهد سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع، حالة من الاستقرار النسبي، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار سعر مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت بشكل يومي للتعرف على مستجداته.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء، 40040 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء، 41965 جنيها، للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد العالمي اليوم

أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد اليوم الثلاثاء عالميا، كالآتي:

- الحديد الخام: 117 دولارا للطن الواحد.

- حديد التسليح: 529 دولارا للطن الواحد.

- البليت: 500 دولار للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية عن أسعار الأسمنت، إذ سجل سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 2268 جنيها للطن الواحد من الأسمنت الرمادي، «سعر بيع للمستهلك».