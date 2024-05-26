سعر طن الحديد في الأسواق اليوم.. «الاستثماري» بـ34 ألف جنيه

شهدت أسعار الحديد اليوم انخفاضًا ملحوظًا، إذ وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 34 ألفًا و700 جنيه، وهو أدنى سعر منذ مطلع مارس الماضي، ويعود هذا التراجع إلى تحسن سعر الصرف في البنوك وتوافر الدولار.

أسعار حديد السويس للصلب

وخلال السطور التالية، تنشر«الوطن» سعر طن الحديد اليوم في الأسواق، بمختلف الأنواع، وفقا لآخر تحديث معلن من قبل المصانع والشركات:

- طن حديد السويس للصلب 40 ألفا و700 جنيه للطن من المستهلك.

- طن حديد بشاي 40 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك.

- سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك.

- وسجل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك.

- سجل سعر طن حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك.

سعر طن الحديد اليوم

- هذا وقد بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك.

- بينما سجّل سعر حديد الكومي نحو 37 ألفا و650 جنيها للطن للمستهلك.

- وبلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم في مصر 40 ألفا و200 جنيه للطن.