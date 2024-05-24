سعر طن الحديد في مصر.. «كم سجل اليوم؟»

سجل سعر طن الحديد اليوم الجمعة 24-5-2024، استقرارًا لعدد كبير الأنواع المختلفة، إذ استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في السوق المصري لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد عز

- استقر سعر طن حديد عز اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر طن حديد السويس للصلب اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر طن حديد بشاي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد المراكبي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40600 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد العشري اليوم في مصر، حيث سجل نحو 39500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40 الف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.