أسعار الحديد اليوم.. «الاستثماري» يسجل أدنى مستوى له منذ 60 يوما

أعلنت مصانع وشركات الحديد، عن آخر تحديث في أسعار الحديد اليوم الأحد 26-5-2024،؛ إذ سجل نحو 34 ألفا و700 جنيه للحديد الاستثماري، وهو أدنى سعر يصل إليه سعر طن الحديد منذ مطلع شهر مارس الماضي، واختفاء السوق السوداء، وتحريك سعر الصرف في البنوك، ومعها بدأت أسعار الحديد تتراجع بشكل مستمر حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها، وفق آخر تحديث من مصانع الحديد الاستثماري اليوم.

أسعار حديد السويس للصلب

تنشر«الوطن» أسعار الحديد اليوم للمستهلك، وكذلك بقية أسعار الحديد اليوم الأحد 26-5-2024 في السوق، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، كالتالي:

- بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد المراكبي نحو 37 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 37 ألفا و650 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- بلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفا و200 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفا و750 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.