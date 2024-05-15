«التنمية الحضرية»: نقل الورش الحرفية الخطرة بالحرفيين لمكان ملائم وصرف تعويضات

تنفذ الحكومة تطويرات عدة في منطقة القاهرة التاريخية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لإعادة التخطيط في عدد من المناطق المستهدفة ضمن خطة «إحياء القاهرة التاريخية»؛ لاستعادة مكانتها ورونقها التراثي والثقافي والسياحي، وجذب وترويج السياحة بها.

تأهيل 4 محاور رئيسية خلال تطوير القاهرة التاريخية

أوضح المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصندوق يعمل على تأهيل 4 محاور رئيسية خلال تطويره للقاهرة التاريخية وهي:

- تأهيل المحور العمراني؛ عبر إعادة بناء وتصميم المناطق الخربة وترميم المباني القديمة.

- تأهيل المحور الأثري التاريخي؛ عبر ترميم المباني التاريخية الأثرية مما سيعمل على إعادة رونق القاهرة التاريخية و الحفاظ على مباني التراث المسجلة بمنظمة اليونيسكو.

- تأهيل المحور السياحي، عبر توفير عوامل جذب سياحي وعوامل ترفيه للسياحة.

- تأهيل المحور المجتمعي.

وأكد «حنفي»، أن الصندوق يعمل على إنشاء منطقة صناعية ضخمة شمال الحرفيين؛ لنقل الحرفيين وأصحاب المهن الحرفية التي قد تؤثر على المناطق التراثية والأثرية بالقاهرة التاريخية كـ«ورش الألومنيوم، ومغالق الخشب» إليها لتوفير جو آمن وحضري بدون إزعاج بالقاهرة التاريخية، مؤكدًا أن الصندوق صرف تعويضات لأصحاب الورش لتأجير وحدات حتى استلام وحداتهم التي قاربت على الانتهاء.