«التنمية الحضرية»: القطاع الخاص يٌحافظ على جودة المشاريع

تواصل الحكومة وصندوق التنمية الحضرية أعمال التطوير وإعادة التخطيط في عدد من المناطق المستهدفة ضمن خطة «إحياء القاهرة التاريخية»؛ لاستعادة مكانتها ورونقها التراثي والثقافي والسياحي، عبر العديد من المشروعات التي يقوم بها الصندوق لتواكب متطلبات العصر.

زيادة فرص الاستثمار

وأوضح المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تتولى إنشاء وتصميم المشروعات ثم تعرض على القطاع الخاص فرصة المساهمة في التشغيل، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعمل وفق ضوابط يضعها استشاريين ووفق متطلبات وقواعد سلامة وآمان المشروع، مشيدًا بأن القطاع الخاص يحافظ على المشاريع وينجح في إدارتها، ويحقق أرباحا للدولة.

تطوير المناطق الخربة

وقال المهندس إيهاب حنفي إن الصندوق يتولى تطوير المناطق الخربة والوكالات القديمة، وإنشاء مشروعات جديدة كـ«أوتيل وكالة الشوربجي» وهو مشروع فندقي يقوم الصندوق بتنفيذه في القاهرة التاريخية، ويشبه في تصميمه الوكالات القديمة التي كان يستخدمها التجار في التسويق لتجارتهم في الجزء السفلي والجزء العلوي للإقامة، مضيفًا أن الوكالة تواكب متطلبات العصر، وبها 48 غرفة و12 محلا تجاريا، بالإضافة إلى حمام سباحة والعديد من الخدمات التي توفر إقامة مُمتعة، ويُساعد في التطوير العمراني والأثري والسياحي بمنطقة القاهرة التاريخية.