«التنمية الحضرية»: نسب تنفيذ مشروعاتنا تجاوزت 95%.. وتسليم الشقق خلال عام

كشف صندوق التنمية الحضرية، اقتراب نسب تنفيذ أعمال التطوير والإنشاءات بمختلف أنحاء الجمهورية من الانتهاء، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، الذي يشرع الصندوق من خلاله إلى توفير حياة كريمة لسكان المناطق غير الآمنة وتوفير مدن مخططة.

إنشاءات مشروع عواصم المحافظات شبه مكتملة

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال الإنشاءات في مشاريع الصندوق شبه مكتملة، حيث تجاوزت نسب التنفيذ 95،% ويتبقى فقط توصيل المرافق في أغلب مشروعات الصندوق مثل«الخيالة، المعصرة، منطقة الأوقاف بشبرا».

وعن حي واحة بدر بمدينة نصر، أوضح أن أعمال التنفيذ وصلت إلى 85%، وأن الصندوق سيعمل على تسليم وحداته للمواطنين خلال سنة، في يكون تسليم وحدات حي الواحة خلال سنتين، مشيدًا بإقبال المواطنين للحصول على وحدات الصندوق السكنية، ما يدل على جودة طرح الصندوق لوحداته ومشروعاته.

طرح ثاني مراحل مشروعات التنمية الحضرية قريبا

أشار صديق، إلى أن صندوق التنمية الحضرية، يعمل على طرح المرحلة الثانية من أغلب مشروعاته في أقرب وقت، لاستكمال حصول المواطنين على وحدات سكنية، إلى جانب تلبية رغبات المواطنين في الحصول على وحدات سكنية حضرية ومخططة وآدمية تليق بالمواطن المصري وبرؤية مصر 2030.