تخفيضات 40% على اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية.. قائمة بالأسعار

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستضخ لحوم ودواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعداداتها لعيد الأضحى.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

وقال وزير التموين، في بيان منذ قليل، إنه سيجرى طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة عبر الشركة المصرية السودانية، لتوزيعها على 1500 منفذ، متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى.

وقال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تنويع المناشئ التي تستورد اللحوم منها، وهي السودان و جيبوتي واوروجواي والهند، إضافة إلى اللحوم البلدية، موضحا أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، وتذبح في محجري توشكي وسفاجا.

وأعلن العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر اللحوم، ويوجد حاليا في محجر توشكي 8 آلاف رأس ماشية، ويستعاض بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية.

وأكد خلال جولة تفقدية على مجزر البساتين بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجرى طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلى 40%، موضحا أن أسعار اللحوم في المجمعات كالتالي:

- طرح كيلو اللحم البلدي بسعر 335 جنيها.

- طرح كيلو اللحم السوداني بسعر 285 جنيها.

- طرح كيلو اللحم الضأن المجمد أوروجواي 335 جنيها.

- طرح كيلو اللحم و الضأن البلدي 360 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيها.

- طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيها.

- سعر الصدور المجمدة 57 جنيها للطبق زنة 450 جراما.

- سعر الأوراك المجمدة 90 جنيها للطبق زنة 900 جرام.