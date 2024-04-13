أسرع طريقة للنوم والتخلص من الأرق.. هتنام في 10 ثواني

يرغب كثيرون في اكتشاف أسرع طريقة للنوم والتخلص من الأرق، إذ يواجهون صعوبة في النوم بشكل متواصل خلال الليل، وهي علامة على الأرق، الذي يصنف اضطرابا في النوم، يجعل من الصعب عليك النوم أو البقاء نائمًا.

والاسترخاء هو مفتاح النوم السريع، إذ يهيئ جسدك وعقلك للانجراف إلى النوم، ويمكن أن تساعد عديد من الأنشطة على وجه الخصوص في تعزيز النوم، وتجعلك تنام في 10 ثواني، وهو ما كشف عنه موقع «sleepfoundation».

في حين أن خصائصك واحتياجاتك المحددة يمكن أن تؤثر على أنماط نومك، فإن عدد قليل من هذه الأساليب المثبتة، قد تساعدك على تحقيق نوم مريح بسرعة أكبر، بحسب التقرير.

أسرع طريقة للنوم والتخلص من الأرق

وتعتمد أسرع طريقة للنوم والتخلص من الأرق، على استرخاء العضلات التدريجي، من خلال تقنيات التنفس جنبًا إلى جنب، مع تقلص العضلات وإطلاقها لتخفيف الضغط الجسدي، من خلال العمل التدريجي على جميع مجموعة العضلات الرئيسية، الذي يعزز عملية الاسترخاء.

وتتضمن هذه العملية الخطوات الآتية:

1- استلقِ على السرير.

2- اغمض عينيك.

3- ابدأ بالشهيق والزفير العميق ببطء.

4- شد عضلات وجهك لمدة 10 ثواني.

5- تخلص من التوتر وخذ عدة أنفاس عميقة.

6- شد عضلات كتفك لمدة 10 ثوانٍ قبل إطلاقها.

7- الاستنشاق والزفير بعمق.

8- كرر هذه الخطوات لمجموعات العضلات الأخرى في جميع أنحاء الجسم، بدءًا من كتفيك واستمر حتى قدميك.

9- تجاهل أي مناطق تشعر فيها بالألم.

طرق سحرية للنوم والتخلص من الأرق

لم تكن تلك حيلة الاسترخاء هي الوحيدة التي تم الكشف عنها، من أجل النوم بشكل سريع، إذ أن هناك عديد من الطرق الأخرى للتخلص من الأرق، منها:

1- التأمل.

2- قراءة كتاب قبل النوم.

3- عدم تناول كثير من الكربوهيدرات قبل 4 ساعات من النوم.

4- تجنب الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من النوم.

5- استخدام الزيوت العطرية.