رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات متواصلة

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية استكشافية دقيقة للضفيرة العصبية، لمريض يبلغ من العمر 30 عاما، نتيجة إصابته بطلق ناري، أدت إلى ضعف بالإحساس والحركة.

وأوضح النعماني أن هذه العملية تصنف ضمن العمليات التي تتطلب مهارة ودقة عالية، والتي تجرى بوحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، بالمستشفى الجامعي القديم، إذ جرى خلالها تحديد الأعصاب المصابة وإعادة توصيلها، وعودة المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي.

إصابة بالضفيرة العصبية

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريض حضر إلى المستشفي الجامعي ويعاني من إصابة بالضفيرة العصبية جراء إصابته بطلق ناري، بعد مضي 6 أشهر على حدوثه، أدى إلى وجود مضاعفات كبرى بالطرف العلوي الأيسر، ما تطلب تدخل جراحي عاجل، إذ نجح الفريق الطبي في مهمته الجراحية المتخصصة بعد إجراء عملية جراحية استغرقت عدة ساعات، وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

عملية استغرقت 4 ساعات متواصلة

وأضاف الدكتور خالد عبدالعال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إجراء العملية استغرق ما يقرب من 4 ساعات متواصلة، موضحا أن الحالة الصحية العامة للشاب مستقرة، ويحتاج إلى متابعة على فترات متباعدة في العيادات الخارجية، لعودة الإحساس والحركة بشكل تدريجي لفترة من الزمن.

وقال الدكتور ياسر عثمان، مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، إنه جرى خلال العملية عمل استكشاف للضفيرة العصبية، إذ تبين وجود خزل بالطرف العلوي الأيسر والعضلات وضعف بالإحساس والحركة.

ضم الفريق الطبي كل من الدكتور ياسر عثمان مدير الوحدة، والدكتور أحمد فيصل مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور محمد شحاتة، والدكتور بسام عبدالرحيم، والدكتور عبدالرحمن سنبل، بينما ضم فريق التخدير برئاسة الدكتور أحمد طلعت شمروخ، كل من الدكتور حسام حسن، والدكتور محمد راضي، والدكتورة منار زكريا، وضم فريق التمريض بإشراف سناء اسماعيل كلاً من مني هاشم واسماء محمد.