جامعة سوهاج تحصد 6 مراكز متقدمة في مهرجان إبداع لطلاب «التعليم العالي»

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية» في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حصد 6 مراكز متقدمة في جائزة إبداع

وقدم النعماني التهنئة لطلاب جامعة سوهاج المشاركين، والذين استطاعوا حصد 6 مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المشاركة، والذي يبرهن على أن الجامعة تذخر بالطاقات الشبابية التي لن تنتهي أبدًا، والقادرة على الإبداع والتميز، والتي تحرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها وتوفير المناخ المناسب لاكتشاف مواهبهم لخدمة الوطن، وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وأكد أن مسابقة إبداع أصبحت تمثل إحدى أهم آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين في ظل زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها، ومقدما شكره للمدربين والمتخصصين من إدارة رعاية الشباب بالجامعة الذين ساهموا في تدريب الطلاب وظهورهم بهذا الشكل المشرف و اللائق .

من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنّ مسابقة إبداع أفرزت العديد من المواهب الشابة في كافة مجالات المسابقة والتي تضمنت 22 مجالا تسابقيا، منها المجال الثقافي، الفنون التشكيلية، المجال الفني و المجال العلمي.

وأعرب يس عن عميق فخره بمنتخب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب، خاصة إدارة النشاط الثقافي والفني، لما تبذله من جهد متواصل، وحصد 6 طلاب منهم مراكز متقدمه، متمنيا للطلاب مزيدا من الإبداع والتفوق بكافة الأنشطة الطلابية، والتي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية.

أسماء الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع

وأوضحت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أسماء الطلاب الفائزين في المهرجان وهم، الطالب محمد يحيى محمود حمدان المركز الثاني في مجال شعر الفصحى، والطالب استيفن طلعت وديع المركز الثالث في مجال النحت، والطالب كريم محمد حمدي أفضل مؤدي حركة، وحصد الطالب محمود حمدي عبدالعال المركز الثالث في مجال شعر فصحى، الي جانب حصد المركز الثاني في مجال الدوري الثقافي، والمركز الثالث في الفنون الشعبية وضمت لجنة التحكيم نخبة من كبار المفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والفنانين.