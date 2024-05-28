اتحاد العاصمة يلتقي بن عكنون في الدوري الجزائري.. عينه على الثالث

يبحث فريق اتحاد العاصمة عن تقليص فارق النقاط مع شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، عندما يلتقي بنظيره بن عكنون على ملعب «20 (أوت) أغسطس 1955» في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ23 لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الخميس بتوقيت القاهرة.

ويدخل اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة بن عكنون، بالفوز على أولمبي الشلف بهدفين مقابل هدف، على ملعب «20 (أوت) أغسطس 1955» في الجولة الـ27 من عمر بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس»، ليحتل المركز الرابع بـ 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن النادي الرياضي القسنطيني،صاحب المركز الثالث «48 نقطة».

خسارة بن عكنون أمام مولودية وهران

وفي المقابل، خسر بن عكنون، أمام مولودية وهران، بهدف دون رد على ملعب «أحمد زبانة»، بالجولة الـ27 لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس»، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.