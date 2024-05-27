أمينة الفتوى: يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية في الحج (فيديو)

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول: «هل يجوز للمرأة الحصول على دواء تأخير الدورة الشهرية لتتم الحج؟».

يجوز للمرأة الحائض أداء مناسك الحج إلا الطواف

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم، الاثنين: «يجوز للمرأة أداء مناسك الحج، إلا الطواف فيه اختلاف، لكن بعض السيدات عايزين يٌشاركون في العبادة بعيدا عن قلق الدورة الشهرية».

الفقهاء اتفقوا على جواز تناول المرأة أي دواء يؤخر الدورة

وأضافت: «الفقهاء اتفقوا على جواز تناول المرأة أي دواء يُقدم أو يأخر أو يمنع الدورة الشهرية، لأداء عبادة مُعينة مثل الصيام أو الحج، لكن بشرط ألا يُؤدي هذا الدواء أي ضرر لها على المدى القصير أو الطويل، وبالتالي لابُد أن يتم الأمر تحت إشراف طبيب مُختص، بلاش تأخد دواء حد جربه أو تسأل عنه في الصيدلية».