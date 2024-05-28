تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر بقيمة 10 جنيهات في محلات الصاغة، حيث سجل نحو 3125 جنيهًا للشراء بينما سجل في بداية التعاملات 3135 جنيهًا بحسب الأسعار المعلنة عبر المنصة الرسمية لمؤسسة جولد بيليون العالمية المتخصصة في أبحاث الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 بحسب الأسعار المعلنة عبر مؤسسة جولد بيليون، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وسجل نحو 3571 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 3548 جنيهًا للبيع دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسجل 3125 جنيها للشراء بينما سجل نحو 3105 جنيهات للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل نحو 2679 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 2662 جنيهًا للبيع دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم وسجل 2083 جنيها للشراء، بينما سجل 2069 جنيهًا للبيع دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء وسجل 25 ألف جنيه، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.