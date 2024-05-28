ينشغل طلاب الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي بمراجعة المواد المختلفة استعدادًا لانطلاق ماراثون الامتحانات، وبينها منهج الجيولوجيا وعلوم البيئة، إذ يراجع طلاب الشعبة العلمية أهم النقاط المهمة التي لن يخرج عنها أي امتحان، ويرغبون في معرفة توزيع منهج الجيولوجيا وعلوم البيئة للصف الثالث الثانوي 2024 لاستذكارها حتى ليلة الامتحان.

وقدم محمد عرفة، مدرس الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة لـ«الوطن»، طريقة توزيع منهج الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2024، التي تدور حولها معظم الأسئلة المقالية لامتحان هذا العام، ويمكن تناولها في التقرير التالي.

توزيع منهج مادة الجيولوجيا يحتوي على مجموعة من الأسئلة المتوقعة التي ترتكز على أهم المفاهيم بشكل أساسي، ويمكن للطلاب مراجعتها وحلها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة ويمكن إيضاحها فيما يلي:

توزيع منهج الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2024

الباب الأول «علم الجيولوجيا ومادة الأرض»

الدرس الأول: علم الجيولوجيا ومادة الأرض- مكونات كوكب الأرض

الدرس الثاني: التراكيب الجيولوجية لصخور القشرة الأرضية

الدرس الثالث: مقدمة عن الجيولوجيا الأرضية- تراكيب عدم التوافق

الباب الثاني «المعادن»

الدرس الأول: المعادن

الدرس الثاني: الخواص الفيزيائية للمعادن

الباب الثالث «الصخور»

الدرس الأول: أنواع الصخور- دورة الصخور- الصخور النارية

الدرس الثاني: الأشكال والأوضاع التي تتخذها الصخور النارية في الطبيعة- البراكين

الدرس الثالث: الصخور الرسوبية- الصخور المتحولة

الباب الرابع الحركات الأرضية والانجراف القاري

الدرس الأول: تباين الظروف البيئية والتوازن الأيزوستاتيكي- الحركات الأرضية وأثرها على الصخور

الدرس الثاني: نظرية الانجراف القاري (الزحف القاري)

الدرس الثالث: نظرية تكتونية الألواح- الزلازل

الباب الخامس «التوازن في الحركة بين الماء والهواء واليابس»