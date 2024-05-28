مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة في مدارس شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تنظيم مراجعات نهائية للمواد الدراسية الخاصة بالثانوية العامة، في عدة مدارس في إدارات المحافظة الست.

مراجعات بمدارس شمال سيناء

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان له، إنه تم العمل على البدء في المراجعات النهائية في مدرسة الغزالي بالشيخ زويد، وأيضا بمدارس عمرو شكري للبنين في العريش، والشهيد احمد عسكر بنات، والألفي بمدينة العريش، ومدرسة السيدة زينب ومدارس المساعيد.

كبار المدرسين والموجهين يشاركون

وبدأت المراجعات النهائية بالمدارس الثانوية في بئر العبد وبالوظة، ووسط سيناء، وذلك من خلال كبار الموجهين والمختصين بالمواد الدراسية، والعمل على حل نماذج الامتحانات، والتوقعات المطلوبة، في كافة المواد الدراسية، سواء العلمي، أو المواد الأدبية والرياضيات.

استعداد الطالب للأسئلة غير المباشرة

وأضاف «رضوان» أن الهدف من المراجعات، هو أن يكون الطالب لديه المام كامل بالمنهج، مع حصيلة علمية أخرى، والتدريب على أسئلة الذكاء، والأسئلة الغير مباشرة التي تأتي في الامتحانات، وتدريب الطلاب على نوعية النماذج الأمتحانية، والعمل على وضع الطالب في مرحلة الأختبار لكي يكون على استعداد تام في الدخول للامتحانات.

بدورها أعلنت إدارات المحافظة الست عبر مواقعها الرسمية، مواعيد الحصص بجميع المدارس، وأسماء المدرسين، لافتة إلى أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، تعمل على تحقيق الهدف من الحصص المجانية التي تنفذها المديرية بجميع الإدارات التعليمية والمدارس.