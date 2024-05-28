مراجعة قوانين التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي.. «هتجيب الدرجة النهائية»

مادة التفاضل والتكامل من الفروع الرياضية التي تحتاج لبذل مجهود كبير من قبل طلاب الثانوية العامة، لذلك البعض تسيطر عليهم حالة من القلق والتوتر مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق في 10 يونيو المقبل، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن المراجعات النهائية الخاصة بالمواد الدراسية، حتى يختبروا مهاراتهم استعدادا للامتحانات، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مراجعة قوانين التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي.

مراجعة قوانين التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي

وقدم رجب عبد الرحيم، معلم مادة الرياضيات، لـ«الوطن» مراجعة قوانين التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي، حيث يمكن للطلاب مراجعتها لثبيت القوانين في أذهانهم قبل الامتحانات، كما أنه يمكن اختبار مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها قبل الامتحانات.

قوانين التفاضل والتكامل

وشملت مراجعة قوانين التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي العديد من القواعد الخاصة بمادة التفاضل والتكامل، حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليها، وجاءت كالتالي: