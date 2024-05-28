محافظ الفيوم يناقش سبل تخفيض أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات وسبل السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الطب البيطري، والتموين، والغرفة التجارية، وممثلي الجزارين.

وأوضح محافظ الفيوم، حرص المحافظة على توحيد جهود الجهاز التنفيذي بالاشتراك مع كبار مربي الماشية، والجزارين لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مخفضة، ومطابقتها للاشتراطات الصحية، خصوصًا بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة.

فتح منافذ جديدة لبيع اللحوم الحمراء

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق لافتتاح منافذ جديدة لبيع اللحوم الحمراء، خاصة في الأماكن الشعبية عالية الكثافة السكانية، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، والمواطنين البسطاء.

تشديد الرقابة على كبار مربي الماشية

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة تشديد الرقابة على كبار مربي الماشية، بمختلف أنحاء المحافظة من قِبل مديريات التموين، والطب البيطري، والزراعة.

إعلان أسعار الكيلو قائم أسبوعيًا

وشدد على ضرورة إعلان متوسط أسعار اللحوم الحية، وسعر الكيلو القائم، أسبوعيًا، وذلك بالتنسيق مع كبار مربي الماشية، والتموين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف السيطرة على أسعار اللحوم الحية، بعد تراجع أسعار الأعلاف، للوصول إلى متوسط سعر عادل لبيع اللحوم في مختلف محال الجزارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا إنّ التنسيق المشترك بين الجهات ذات الصلة يضمن تحقيق الاستفادة للمواطن، وأصحاب محال الجزارة، ومربي الماشية، على حد سواء.

إعلان أسعار ونوع اللحوم

وشدد محافظ الفيوم، على رئيس الغرفة التجارية، بضرورة إلزام رابطة الجزارين بإعلان سعر ونوع المذبوحات التي يتم بيعها في محال الجزارة سواء بلدية أو مستوردة.

كما وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين الذين يقومون بغش اللحوم البلدية بالمستوردة.

وطالب أصحاب محال الجزارة، محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بعدة أمور تتعلق بأعمال الذبح داخل المجازر، وتسجيل نوع المذبوحات سواء كانت بلدي أو مستورد بفاتورة البيع، فضلًا عن نوعية الأختام للحوم، فيما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري، بتلبية هذه الطلبات تيسيرًا على الجزارين والمواطنين.

توقعات بتراجع أسعار اللحوم

من ناحيتهم كشف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بوصفهم من كبار مربي الماشية، أنّ أسعار اللحوم الحمراء ستشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، بعد تراجع أسعار الأعلاف، فضلًا عن استقرار سعر الدولار بالأسواق، وأيضًا زيادة اللحوم الحية المستوردة بشكل كبير خلال هذه الفترة، مقارنة بالعام الماضي قبيل عيد الأضحى.