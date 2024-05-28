خالد تاج الدين يمازح عمرو دياب خلال تسجيل أغنية جديدة: «هتتشال في الآخر»

نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة جمعته مع عمرو دياب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، من كواليس التحضير لأغنية جديدة، إذ مازح الهضبة قائلًا إنَّ الأغنية من المحتمل ألا تطرح ضمن الألبوم كما حدث من قبل بشان أكثر من أغنية.

خالد تاج الدين يظهر مع عمرو دياب

وعلق خالد تاج الدين على الصورة قائلاً: «أنا وعمرو دياب واحنا عاملين مش واخدين بالنا إن الأغنية اللي بتتسجل هتتشال من الألبوم في الآخر».

تعاون خالد تاج الدين مع عمرو دياب

وسبق تعاون الشاعر خالد تاج الدين مع عمرو دياب، في عدة أغنيات سابقة، منها «قصاد عيني، وليلى نهاري، وحلوة البدايات، والفرحة الليلة».

وأيضاً قدم معه أغنية «وماله، ووعدتك إني أبقالك، وقدام عيونك، وفهمت عينيك، وحلوة الأيام وطمني، وياما اتخاصمنا ليالي، ولفيتها بلاد».